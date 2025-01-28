Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde sabah saat 09.45 sıralarında üç araçlı bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya, Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in şahsi aracının da karıştığı öğrenildi.

Kazanın ayrıntıları

Olay, trafik ışıklarına yakın bir noktada yaşandı. Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in 17 AEZ O17 plakalı şahsi aracına, 17 AGC 680 plakalı bir araç arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 17 UY 873 plakalı bir başka araç, 17 AGC 680 plakalı araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrasında, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Başkan Erkek sürücüye moral verdi

Belediye Başkanı Muharrem Erkek, kazayı yara almadan atlattı. Ancak 17 AGC 680 plakalı aracın kadın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Başkan Erkek, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücüye yardım etti ve ona moral verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Belediye Başkanı Erkek, ambulansa kadar sağlık ekiplerine yardımcı oldu.

Kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlatırken, Belediye Başkanı Muharrem Erkek olay hakkında kısa bir açıklama yaptı: “Kaza sırasında bir hanımefendi başını direksiyona vurmuş. Ciddi bir şey yok. Maddi hasarlı bir kaza. Geçmiş olsun,” dedi