İzmir’in simgelerinden biri olan ve yaklaşık bir asırdır kente hizmet veren Hasanağa Bahçesi’nde yenileme çalışmaları hız kazandı. Tarihi park, gençlerin talepleri doğrultusunda daha modern, konforlu ve güvenli bir yaşam alanına dönüşüyor. 96 dönümlük parkın zemininden aydınlatmasına, oyun gruplarından sulama sistemine kadar her detay modernize ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın saha gezisiyle şekillenen projede, parkın yeşil ve tarihi dokusu korunarak daha kullanışlı bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeşil alanlar genişletiliyor

Parkın yeşil dokusunu artırmak amacıyla toprak tesviyesi ve çim serimi tamamlanmak üzere. Mevcut ağaçların bakımı yapılırken, 9 farklı türde 138 yeni ağaç ve 21 bin bitki dikimiyle parkın yeşil varlığı zenginleştiriliyor. Lavanta, defne, manolya gibi bitkilerle hem görsel hem de çevresel bir katkı sağlanacak.

Kaykay pisti yeniden tasarlanıyor

Başkan Tugay, Bucalı gençlerin taleplerini dikkate alarak park içindeki kaykay ve bisiklet parkurunun tamamen yenilenmesi talimatını verdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, gençlerin beklentilerine uygun şekilde pisti yeniden düzenliyor.

Modern donatılar ve engelli erişimi

Parkta çocuk oyun grupları, spor aletleri ve çöp kovaları yenilenirken, eskiyen kum havuzları ve kauçuk zeminler de daha güvenli hale getirildi. Yürüyüş yolları onarılıp engelli erişimine uygun hale getirilerek parkın herkes için erişilebilir olması sağlandı.

Tüm sistemler yenilendi

Hasanağa Bahçesi’nin altyapısında da kapsamlı bir yenileme yapıldı. Sulama sistemleri modernize edilirken, elektrik tesisatı tamamen elden geçirildi. Ayrıca parkın eskiyen aydınlatma sistemleri yenilendi ve daha güvenli bir çevre için gerekli otomasyon kontrolleri tamamlandı.

Yeni alanlar geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği Spor İstasyonları projesinin ilk örneklerinden biri Hasanağa Bahçesi’nde yer alacak. Bu alanda İzmirlilere ücretsiz spor ekipmanları sunulacak ve spor yapmaya teşvik edilecek. Ayrıca park içinde yeni spor alanlarının oluşturulması da planlanıyor.