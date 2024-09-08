Çanakkale Belediyesi’nden Öğrencilere Destek!

Çanakkale Belediyesi, kent merkezinde eğitim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf ihtiyaç sahibi öğrenciler için “Beslenme Saati” uygulamasını 2024-2025 eğitim öğretim yılında bir kez daha başlatıyor. Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bu anlamlı proje, onların hem eğitim hem de gelişim süreçlerine destek oluyor.

“Beslenme saati” uygulaması

“Beslenme Saati” uygulaması, öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemekle kalmayıp, sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlayarak fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje, ailelerin ekonomik yükünü hafifletirken, çocukların okul başarısını artırmaya da yardımcı oluyor. Çanakkale Belediyesi, bu uygulama ile çocukların geleceğe daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hazırlanmalarını amaçlıyor.

Başvuru şartları ve gerekli belgeler

Uygulama için başvurular başlamış olup, başvuruların Çanakkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılması gerekiyor. Başvuruda gerekli belgeler şunlardır:

Öğrenci belgesi

Aile bireylerine ait SGK dökümleri (e-devlet)

Aile bireylerine ait tapu kaydı

Araç sorgulama belgesi (e-devlet)

Başvuru süreci ve detaylı bilgi almak için Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir.