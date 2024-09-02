Lübnan’dan Gürcistan’a seyir halinde olan Panama bayraklı "FG SEFA" adlı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı’nın Karanlık Liman Demir Sahası'nın kuzeyinde makine arızası yaşadı. Gemi kaptanı, durumu hemen Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne telsiz aracılığıyla bildirdi.

Durumun bildirilmesinin ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı "TÜRKELİ" römorkörü ve bir kılavuz kaptan, gemiye refakat etmek üzere bölgeye sevk edildi. Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "TÜRKELİ" römorkörü eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası’na güvenli bir şekilde götürülerek demirletildi.