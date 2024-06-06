Çanakkale'de yaşayan 15-30 yaş aralığındaki gençler için düzenlenecek olan Çanakkale Gençlik Çalıştayı, gençlerin yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri sunmaları ve bir araya gelerek yapıcı tartışmalar yapmaları amacıyla gerçekleştirilecek.

"Gençlik, Gençler için Çalışıyor!" temasıyla düzenlenecek olan çalıştay, 7-8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Çanakkale Seramik Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Eğitim, gençlik, kariyer, dilek-şikayet ve kültür gibi alt başlıklarda gençlerin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracakları etkinlik, gençlerin aktif katılımını bekliyor.

Çalıştay hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, @genc.canakkale Instagram hesabını takip edebilir veya hesapta paylaşılan WhatsApp bilgilendirme grubu bağlantısına tıklayarak çalıştay ekibine ulaşabilirler.

Daha fazla detay için www.genccanakkale.org adresini ziyaret edebilirsiniz.