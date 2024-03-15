Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir bot battı. Lastik botun alabora olup batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Bu trajik olayda bebekler ve çocuklar da bulunmaktadır.

Vali İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat açıklarında battığını ve olay yerinde olduğunu ifade etti.

Botun gece saatlerinde battığını ve ihbarın sabah yapıldığını belirten Aktaş, "İhbarı alır almaz bölgeye tüm ekipler sevk edildi. Helikopterler, uçaklar, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların ekipleri olay yerine intikal etti. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu, 2 kişiyi ise Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Kurtarılanlar hastaneye sevk edildi." dedi.

ÖLÜ SAYISI 21'E YÜKSELDİ

Aktaş, botta kaç kişinin olduğuyla ilgili net bilgi olmadığını belirterek, "Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Kurtulanlarla görüşmeler devam ediyor. Bazı çelişkili bilgiler var, kurtulanlar arasında çelişkili ifadeler bulunuyor. Şu ana kadar 4 kişi kurtarıldı. Şimdiye kadar 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, aralarında çocuk ve bebekler de bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

CESETLERDEN 11'İ KABATEPE LİMANI'NA GETİRİLDİ

Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu ulaşılan 21 düzensiz göçmenden 11'inin cesedi, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildi.