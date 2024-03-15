İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir firmanın soğuk hava deposunda yangın çıktı. İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, "Şu anda 16 itfaiye ekibimiz, 3 ambulansımız ve 500 tankerimizle yangını kontrol altına aldık. İçimizi rahatlatan bir nokta ise herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Ancak büyük maddi hasar meydana geldi." şeklinde konuştu.

Yangın, Kuyucak Mahallesi Ankara asfaltı üzerinde bulunan bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda, saat 11.30 civarında başladı.

Depoda bulunan kimyasal maddelerin etkisiyle alevler hızla büyüyerek depoyu sararken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yangında turşu üretiminde kullanılan asidik maddelerle birlikte depoda bulunan lastiklerin de yanması nedeniyle alevlerin yükseldiği belirtildi.

İtfaiye ekipleri, zaman zaman yaşanan patlamalarla mücadele ederek alevlere müdahale etmeye çalışırken, söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

"SÜREKLİ PATLAMA MEYDANA GELİYOR"

Öte yandan bölgede incelemelerde bulunan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Neden çıktığı belli değil. Ama itfaiye söndürme çalışmalarına devam ediyor. Şu anda bir can kaybının yaşanmamış olması bizim için en önemli konu. Netice itibariyle kontrol altına alınacak ama içeride yanıcı maddeler olmasından dolayı da sürekli patlama meydana geliyor. Kontrol altına alındıktan sonra soğutma işlemlerinden sonra sebebiyle araştırılıp ortaya çıkacak" dedi.

VALİ ELBAN: KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkış nedeninin henüz belli olmadığı yangının saat 10.15 sıralarında, hem plastik hem kimyevi malzemelerin olduğu bir depoda başladığını, oluşan patlamalar ile daha hızlı yayıldığını belirten Vali Süleyman Elban "Şu anda 16 itfaiyemiz 3 ambulansımız ve 500 tankerimiz ve tüm diğer ekiplerimizle yangın kontrol altına alınmıştır. İlgili firma çalışanlarına ve firma sahibine 'Geçmiş olsun' diliyorum. Yangının çıkışıyla ilgili şu an için herhangi bir tespit yok. Teknik ekibimizin çalışmaları sürüyor. Ayrıca tüm kamera kayıtları da incelenecek. İnanıyorum yakın bir zamanda yangının çıkış nedeni ile ilgili teknik raporda çıkar. İçimizi rahatlatan şey ise herhangi bir can kaybının olmayışıdır. Ama büyük maddi hasar var.’’ dedi.