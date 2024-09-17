AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. 5 yıldır büyük bir gururla il başkanlığı görevini yürüten Makas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla bu süreci tamamladığını belirtti.

Naim Makas’tan teşekkür ve veda

Naim Makas, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "5 yıldır büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı görevimi, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle tamamlamış bulunuyorum. Bu olağan bayrak değişimi sonrası, partimizin vizyonuna olan sorumluluğunu ifa etme yolunda yeni il başkanımıza şimdiden başarılar ve muvaffakiyetler diliyorum. Değerli kamuoyuna en kalbi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle."