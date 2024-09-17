2024 yılının son büyük gökyüzü olayı olan Süper Kanlı Ay tutulması, 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde yaşanacak. Bu olağanüstü astronomik olay, gökyüzü meraklıları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, bu özel ay tutulması ne zaman gerçekleşecek ve Türkiye'den nasıl izlenebilecek?

Süper kanlı ay tutulması ne zaman?

Süper Kanlı Ay tutulması, 17 Eylül 2024 gecesi başlayacak ve 18 Eylül 2024 sabahı sona erecek. Ay tutulması, 18 Eylül saat 05:15'te başlayacak ve saat 06:16'da tamamlanacak. Bu süre zarfında Ay, Dünya'nın gölgesinde kalacak ve kırmızımsı bir renk alacak.

Süper kanlı ay tutulması nedir?

Süper Kanlı Ay tutulması, üç nadir gök olayının birleşimiyle meydana gelir:

Süper Ay: Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu (perigee) dönem, Ay'ın daha büyük ve parlak görünmesini sağlar.

Kanlı Ay: Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girer ve güneş ışınlarının atmosferden kırılması sonucu kırmızı bir renk tonuna bürünür.

Ay Tutulması: Dünya, Güneş ve Ay aynı hizaya geldiğinde Ay'ın yüzeyine Dünya'nın gölgesi düşer.

Türkiye'den görüntülenebilir mi?

Süper Kanlı Ay tutulması, Avrupa ve Afrika'nın yanı sıra Asya'nın büyük bir kısmında, Kuzey ve Güney Amerika'da da görülebilecek. Türkiye'den de izlenebilir olacak bu olay, gökyüzü meraklıları için büyük bir fırsat sunuyor. Ay'ın yüzde 14 daha büyük ve kırmızı bir renkte görünmesi, bu özel gözlemi daha da etkileyici kılacak.

Kısmi ay tutulması

Süper Kanlı Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesinde kalarak kısmi bir Ay tutulması yaratacak. Bu süreçte Ay, daha büyük ve etkileyici bir şekilde gözlemlenebilecek.