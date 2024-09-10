Çanakkale Kent Konseyi’nin Başkanlık ve Yürütme Kurulu seçimleri, 28 Eylül tarihinde yapılacak. Dört yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Aydın Çalıdağ, düzenlediği basın toplantısıyla yeniden aday olduğunu açıkladı. Çalıdağ, Kent Konseyi’nin bağımsız yapısını daha yukarıya taşımayı hedeflediğini vurguladı.

Bağımsız bir kent konseyi için mücadele

Ali Aydın Çalıdağ, açıklamasında, Çanakkale Kent Konseyi’nin bağımsız yapısını korumanın ve geliştirmesinin en büyük önceliklerinden biri olduğunu dile getirdi. Çalıdağ, Kent Konseyi’nin halkın yaşamına yön veren idari kararlarda halkın söz sahibi olmasını sağlayan önemli bir yapı olduğunu belirtti.

Başkanlık görevini dört yıldır başarıyla yürüten Çalıdağ, yeniden aday olma gerekçesini şu sözlerle dile getirdi: “Kent Konseyi Başkanlığı, hiçbir siyasi etki altında kalmadan yapılması gereken bir görevdir. Çanakkale Kent Konseyi, siyasetten bağımsız bir şekilde çalışarak, kentlinin refah seviyesini artırmayı hedefliyor.”

Çalıdağ’ın geçmişteki çalışmaları ve gelecek hedefi

Çalıdağ, başkanlık döneminde önemli adımlar attığını ve Kent Konseyi’nin işleyişini daha verimli hale getirdiğini söyledi. Çevre Meclisi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde ve başkanlık sürecinde, Kent Konseyi’nin daha bağımsız bir yapı kazanması için önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Çalıdağ, yeniden seçilmesi durumunda da bu bağımsız yapıyı daha ileriye taşımayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Çalıdağ, “Çanakkale halkının, kendisine dayatılan değil, istediği bir yaşamı sürdürebilmesi için çalışmaya devam edeceğim” diyerek seçimlerde destek talep etti.

Seçimlerin, Çanakkale’nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olacağını ifade eden Çalıdağ, “Bu seçimde kazanan Çanakkale olmalı” diyerek sözlerini noktaladı.

Çanakkale Kent Konseyi Başkanlık ve Yürütme Kurulu seçimleri, 28 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.