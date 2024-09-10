Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin cezaevinden tahliye edilmesinin ardından, dolandırıcılar bu durumu fırsata çevirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tahliyeler, dolandırıcıların "Dilan Polat bonusu" başlıklı sahte mesajlarla vatandaşları hedef almasına neden oldu.

Sahte bonuslar ile oltalama yöntemi

Dilan ve Engin Polat çiftinin tahliye olması, medyada geniş bir yer buldu ve dolandırıcılar bu ilgiyi fırsata dönüştürdü. "Dilan Polat Bonusu" başlıklı mesajlar, kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Mesajlarda genellikle "200 TL bonus kazanma şansınız var, sadece 50 TL yatırım yapın" gibi ifadeler yer alıyor.

Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, dolandırıcıların bu yöntemi nasıl uyguladığını şöyle açıkladı: “Dilan-Engin Polat çiftinin tahliye olması, sosyal medyada sürekli gündemde kalmaları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Polat çiftinin adını kullanarak 'oltalama' saldırıları yapıyorlar. Bu tür mesajlar, kullanıcıları tıklamaya teşvik ederek kişisel bilgileri çalmayı hedefliyor.”

Kişisel bilgiler tehlikede

Demircan, dolandırıcıların bu tür mesajlarla kişisel bilgileri topladığını ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti: “Gönderilen linklere tıklanması halinde telefonun kontrolü kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Bu, uzaktan erişim sağlanmasını ve kişisel bilgilerin çalınmasını beraberinde getirebilir. Mesajlar genellikle ad, soyad, T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgileri toplamak amacıyla hazırlanmış olup, bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi büyük riskler doğurabilir.”

Uyarılar ve önlemler

Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, bu tür mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı: “Bu tarz mesajları kesinlikle dikkate almamalı ve silmelisiniz. Linklere tıklanması, kişisel verilerin çalınmasına, banka hesaplarının boşaltılmasına veya kredi borçlusu olmanıza neden olabilir.”

Özellikle anneler günü, sevgililer günü gibi özel günlerde ve gündemde olan konularda dolandırıcılar, adları bilinen kişileri kullanarak daha etkili saldırılar gerçekleştirmeye çalışıyor. Vatandaşların bu tür sahte mesajlara karşı dikkatli olması ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgileri doğrulamaları gerektiği ifade ediliyor.