Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında Çanakkale merkezli olarak Balıkesir ve Tekirdağ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok sayıda çek, senet ve dijital materyale el konuldu.
13 adrese eş zamanlı baskın
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “tefecilik” suçunu örgütlü şekilde işledikleri tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
29 Nisan sabahı saat 06.00’da Çanakkale merkez (8), Balıkesir (2) ve Tekirdağ’da (3) olmak üzere toplam 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Delil niteliğinde malzemelere el konuldu
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:
2.478 adet çek ve senet
68.585 TL nakit para
30 adet defter
10 adet çek defteri
12 cep telefonu
8 bilgisayar
6 harddisk
4 çeyrek altın ve 20 gram altın
Suçta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli belgeler
ele geçirildi.
7 şüpheli cezaevinde
Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.