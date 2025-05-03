Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında Çanakkale merkezli olarak Balıkesir ve Tekirdağ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok sayıda çek, senet ve dijital materyale el konuldu.

13 adrese eş zamanlı baskın

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “tefecilik” suçunu örgütlü şekilde işledikleri tespit edilen 9 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

29 Nisan sabahı saat 06.00’da Çanakkale merkez (8), Balıkesir (2) ve Tekirdağ’da (3) olmak üzere toplam 13 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Delil niteliğinde malzemelere el konuldu

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda:

2.478 adet çek ve senet

68.585 TL nakit para

30 adet defter

10 adet çek defteri

12 cep telefonu

8 bilgisayar

6 harddisk

4 çeyrek altın ve 20 gram altın

Suçta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli belgeler

ele geçirildi.

7 şüpheli cezaevinde

Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.