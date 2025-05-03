İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar daha güvenli bölgelere yöneldi. Bu hareketlilik Çatalca, Silivri ve Tekirdağ çevresinde gayrimenkul fiyatlarını artırdı. Uzmanlar dolandırıcılık konusunda uyarıyor.

Deprem sonrası arsa ve tarla fiyatlarında sert artış

İstanbul ve çevresinde 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların daha güvenli bölgelerde yaşama talebi arttı. Bu durum, özellikle İstanbul’un batısındaki Çatalca, Silivri, Arnavutköy ile Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi, Çorlu ve Saray ilçelerinde arsa ve tarla fiyatlarının ciddi oranda yükselmesine neden oldu.

Güvenli yaşam arayışı fiyatları artırdı

Depremin ardından yoğun talep gören bölgelerde gayrimenkul ilanları peş peşe yayına girerken, fırsatçılık yapan bazı satıcılar fiyatlara fahiş artışlar uyguladı. Arsa fiyatlarının birkaç hafta içinde yüzde 20 ila 40 arasında artış gösterdiği bildiriliyor.

Avukat uyardı: "Size imar değil, hayal satıyorlar"

Gayrimenkul hukukçusu Av. Ebru Yılmaz, “Deprem sonrası yatırım ilgisi anlaşılabilir ancak imara kapalı bölgelerde yapılaşma yasaktır. Belediyeler resmî açıklama yapmadan imar geleceğine dair hiçbir söz güvenilir değildir” diyerek dolandırıcılık riskine karşı vatandaşları uyardı.

"İmar vaadiyle kandırıyorlar"

Gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Taban da benzer uyarılarda bulundu: “Çeşmeli gibi yerleşime kapalı bölgelerde, ‘burası imara açıldı’ denilerek arsalar yüksek fiyattan satılıyor. Bu ilanlar sahte. 2005’te satılan bazı araziler hâlâ imarsız durumda.”

Tiny house aldatmacası yaygınlaşıyor

Tiny house trendi de deprem sonrasında daha fazla rağbet görmeye başladı. Ancak şehir planlayıcıları, bu evlerin sabitlenemeyeceğini ve yalnızca taşınabilir olması gerektiğini vurguluyor. Altyapısı olmayan yerlere kurulum ise tamamen yasak.