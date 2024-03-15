Olay ve Kurtarma Çalışmaları

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Eceabat ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan bir lastik botun battığını doğruladı. Aktaş, olayın hemen ardından kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini ifade etti. Bazı göçmenlerin kurtarıldığını ve sahile çıkarılmaya çalışıldığını belirten Aktaş, şunları söyledi:

"İhbarı alır almaz, tüm kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Helikopterler, uçaklar, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların unsurları mobilize edildi. İki kişi kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Sahil Güvenlik ekipleri de iki kişiyi kurtardı. Hatta birisini bizim tekneye aldık. Kurtarılanlar hemen hastaneye sevk edildi. İlk belirlemelere göre 8 ölü olduğu bilgisi var. Ancak botun içinde kaç kişi olduğu hakkında kesin bir bilgi yok. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor."

Arama Kurtarma Çalışmaları

Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.