Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçmenleri üzerine kurulan siyasi oyunlar, halkın bazı gerçekleri görmesiyle birlikte bir bir çözülmeye başladı. Efes Selçuklu CHP’liler, “Yerel seçim sürecinde yapılan bu oyunları partililer yutmuyor çünkü herkes her şeyin farkında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birer üyesi olarak bizler sandıktan çıkacak adayımızın sonuna kadar arkasındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sizlere oy gelmez. Boşuna heveslenmeyin” diye konuştular.

Her akşam Seçim Koordinasyon merkezini dolduran ve zaman zaman müzik eşliğinde şimdiden zafer kutlamaları da yapan CHP’liler, “Seçimler yaklaştıkça kirli oyunlar da dönmeye başladı. Bunu geçmişte gördük, şimdi de görüyoruz. Ancak bunun cevabını da geçmişte olduğu gibi 31 Mart akşamı sandıklardan çıkacak güçle yeniden göstereceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın” dediler.

Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü ve güçlü partiyi Efes Selçuk’ta hiçbir kişinin yıkamayacağını, bu partiden de kimseye oy gitmeyeceğine dikkat çeken CHP’li seçmenler, “Kendine değil de partinin gücüne güvenerek meydanlara çıkanlar; partimiz üzerinden kirli ellerini çeksinler. Şunu herkes bilsin ki, bizleri bölmeye gelenler sandıkta hezimete uğrayacaklar. Biz CHP’liler 2019 yılında nasıl ki partimize sahip çıkarak rekor bir oyla Efes Selçuk’ta Zaferin tarihini yazdıysak; bu seçimde de partimizin çatısı altında yine adayımız Filiz Ceritoğlu Sengel’e destek verip büyük zaferi 31 Mart akşamı kutlayacağız” diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren tüm yurttaşları her akşam Seçim Koordinasyon Merkezi'nde devam eden bu heyecana ortak olmaya davet ettiler.