Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün sabah saatlerinde çıkan orman yangınında, yangına müdahale eden bir arazöz kullanılamaz hale geldi.

Yangın nasıl başladı?

Yangın, saat 10.00 sularında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ziraat alanında başladı. Alevlerin kısa sürede ormanlık alana sıçramasıyla büyük bir yangın tehlikesi ortaya çıktı.

Arazöz yangının ortasında kaldı

Yangının büyümesi üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 8 uçak ve 12 helikopter ile karadan 51 arazöz ve 780 personel müdahalede bulunuyor. Ancak, bu yoğun müdahaleye rağmen, Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yangının ortasında kalıp tamamen yandı.

Yangını söndürme çalışmaları son hız sürüyor

Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken, yanmış olan arazözün yerinde büyük hasar oluştu. Orman ekipleri, yangının daha fazla yayılmasını önlemek ve diğer arazözlerin güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde mücadele ediyor.