Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Bayramiç ilçesinde Bayramiç Beyazı üreticileriyle bir araya geldi. Bayramiç Beyazı’nın AB tescilli coğrafi işaretli ürünü olarak tanındığı bu ziyaret, üretim süreçlerinin denetlenmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Meyve bahçelerinde incelemeler yapıldı

Türkarslan, Bayramiç Beyazı üreticisi Tanju Bacak’a ait meyve bahçelerinde Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen ile birlikte incelemelerde bulundu. Bahçelerde yapılan hasat çalışmalarını yerinde gören Türkarslan, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, “Üretime katkılarından dolayı Tanju Bacak ve ailesine teşekkür ediyor, bereketli bir sezon diliyorum” diye konuştu.

Kalite standartları üzerine bilgi alışverişi

Ziyaret kapsamında, Bayramiç Beyazı’nın üretim süreçleri ve kalite standartları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Üreticilerle yapılan görüşmelerde, ürünün kalitesinin artırılması ve üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi konularında öneriler paylaşıldı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına bu tür ziyaretlerin önemini vurguladı.