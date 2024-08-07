Deniz, kum, güneş ve sınırsız eğlenceyi bir araya getiren What A Fest, 21-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzmir Foça Acar Camping’de müzikseverlerle buluşuyor. 10’dan fazla müzik türünü bir araya getirerek katılımcılarına eşsiz bir festival deneyimi sunan What A Fest, birçok ünlü sanatçı ve grubu sahnesinde ağırlayacak.
Festival Programı ve Etkinlikler
What A Fest, rock müzikten rap’e, alternatif pop’tan synth-pop’a, elektronik müziğe kadar geniş bir yelpazede müzik türlerine ev sahipliği yapacak. Toplamda 30 grup ve müzisyenin sahne alacağı festivalde, müzikseverler için unutulmaz anlar yaşanacak. İşte festivalin detaylı programı:
21 Ağustos Çarşamba
- Pinhani
- Can Bonomo
- Can Ozan
- Sedef Sebüktekin
- Kalt’ın Podcast’i
- After: Anatolian Sessions
22 Ağustos Perşembe
- Duman
- Büyük Ev Ablukada
- Gaye Su Akyol
- Peyk
- Dilan Balkay
- After: Avangart Tabldot
23 Ağustos Cuma
- Athena
- Dolu Kadehi Ters Tut
- Redd
- Lil Zey
- Second
- After: Islandman
24 Ağustos Cumartesi
- Hayko Cepkin
- Sagopa Kajmer
- Son Feci Bisiklet
- Selin
- Brek
- After: Hey! Douglas
25 Ağustos Pazar
- Teoman
- Gripin
- Kalben
- Gevende
- Muhlis Berberoğlu
- After: Oceanvs Orientalis
What A Fest sadece müzikle sınırlı değil. Festival boyunca konserlerin yanı sıra çeşitli workshoplar, oyunlar, dans etkinlikleri, kamp aktiviteleri ve spor etkinlikleri de düzenlenecek. Katılımcılar, İzmir Foça’nın eşsiz doğasında hem eğlenceli hem de dinlendirici anlar yaşayacak.