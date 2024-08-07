Deniz, kum, güneş ve sınırsız eğlenceyi bir araya getiren What A Fest, 21-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında İzmir Foça Acar Camping’de müzikseverlerle buluşuyor. 10’dan fazla müzik türünü bir araya getirerek katılımcılarına eşsiz bir festival deneyimi sunan What A Fest, birçok ünlü sanatçı ve grubu sahnesinde ağırlayacak.

Festival Programı ve Etkinlikler

What A Fest, rock müzikten rap’e, alternatif pop’tan synth-pop’a, elektronik müziğe kadar geniş bir yelpazede müzik türlerine ev sahipliği yapacak. Toplamda 30 grup ve müzisyenin sahne alacağı festivalde, müzikseverler için unutulmaz anlar yaşanacak. İşte festivalin detaylı programı:

21 Ağustos Çarşamba

Pinhani

Can Bonomo

Can Ozan

Sedef Sebüktekin

Kalt’ın Podcast’i

After: Anatolian Sessions

22 Ağustos Perşembe

Duman

Büyük Ev Ablukada

Gaye Su Akyol

Peyk

Dilan Balkay

After: Avangart Tabldot

23 Ağustos Cuma

Athena

Dolu Kadehi Ters Tut

Redd

Lil Zey

Second

After: Islandman

24 Ağustos Cumartesi

Hayko Cepkin

Sagopa Kajmer

Son Feci Bisiklet

Selin

Brek

After: Hey! Douglas

25 Ağustos Pazar

Teoman

Gripin

Kalben

Gevende

Muhlis Berberoğlu

After: Oceanvs Orientalis

What A Fest sadece müzikle sınırlı değil. Festival boyunca konserlerin yanı sıra çeşitli workshoplar, oyunlar, dans etkinlikleri, kamp aktiviteleri ve spor etkinlikleri de düzenlenecek. Katılımcılar, İzmir Foça’nın eşsiz doğasında hem eğlenceli hem de dinlendirici anlar yaşayacak.