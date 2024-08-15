Çanakkale’nin Eceabat ilçesi yakınlarında başlayan yangın, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu bölgesinde bulunan Canterbury Mezarlığı’na da sıçradı. Yangının Canterbury Mezarlığı'nda zarara yol açması, bu tarihi alanın korunması için daha fazla önlem alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Müdahale çalışmaları

Yangın, sabah saat 10.00 civarında Eceabat ilçesi yakınlarında başladı. Yangını kontrol altına almak için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan ise 51 arazöz ve 780 personel yangına müdahale ediyor. Yangın sırasında, Çanakkale Savaşları’nın önemli noktalarından biri olan Anzak Koyu’ndaki Canterbury Mezarlığı da zarar gördü.

Canterbury Mezarlığı'nın tarihi önemi

Canterbury Mezarlığı, Gelibolu Yarımadası’ndaki önemli Anzak mezarlıklarından biridir. 1919’da, tekil mezarların taşınarak oluşturulan mezarlık, Canterbury Taburu'ndan ismini almıştır. Mezarlıkta, çoğu Canterbury Taburu’na mensup 22 Yeni Zelandalı asker ile kimliği belirlenemeyen 4 Yeni Zelandalı asker ve bir bilinmeyen asker gömülüdür.