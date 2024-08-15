Koçarlı’da Elif Tosun’un Ismi Parkta Yaşatılacak

Koçarlı ilçesi, 10 yaşındaki Elif Tosun’un anısını yaşatmak için anlamlı bir adım attı. Geçtiğimiz Haziran ayında serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybeden Elif Tosun’un ismi, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı tarafından ilçedeki bir parka verildi.

Elif Tosun Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi

Koçarlı Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, Yeni Mahalle’deki parkın adı "Elif Tosun Parkı" olarak değiştirildi. Park, yenilenen yüzüyle Elif’in ismi altında yeniden hayat buldu. Parkın açılış törenine Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Elif Tosun’un ailesi, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Elif’in babası Ejder Tosun, kızlarının isminin yaşatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Özgür Arıcı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Tosun, "Belediye Başkanımız her zaman yanımızdaydı ve acımızı paylaştı. Bazen küçük dokunuşlar büyük mutluluklar getirir. Acımızı paylaşarak bizi mutlu eden başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Arıcı’dan anlamlı mesaj

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, yaptığı konuşmada, Elif Tosun’un isminin bu parkta yaşayacağını vurguladı. Başkan Arıcı, "Küçük yaşında yaşama veda eden Elif Tosun kardeşimizin adını verdiğimiz parkımızın açılışını gerçekleştirdik. Elif’in ismi bu parkta koşan kardeşlerinin gülüşlerinde yaşayacak. Rahat uyu Elif. Elifimize tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.