Bu yıl 61.’si düzenlenecek olan Uluslararası Troia Festivali, Çanakkale'de büyük bir heyecanla bekleniyor. Festivalin başlamasına sayılı günler kala, kent genelinde festival afişleri dikkatlice yerleştirildi. Şehir, festivalin coşkusunu hissettiren renkli ve canlı afişlerle donatıldı.

Festival afişleri kentin her köşesinde

Uluslararası Troia Festivali’nin geniş kapsamlı programı, kentin birçok noktasında asılan afişlerle tanıtılıyor. Afişlerde yer alan detaylı programlar, şehirdeki festivale olan ilgiyi artırıyor.

Festivalin içeriğini ve tarihlerini detaylı bir şekilde sunan afişler, şehrin çeşitli bölgelerinde yer alıyor. Afişlerde bulunan QR kodları, cep telefonları ile taranarak festival programına hızlı ve kolay bir erişim sağlıyor. Böylece, kentliler festivalin detaylarını anında öğrenebiliyor.

Festival programı ve detaylar

Festivalin tüm detaylarına Çanakkale Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir. Bu kaynaklar, festivalin tarihleri, etkinlikleri ve konukları hakkında en güncel bilgileri sunuyor.