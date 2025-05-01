Çanakkale’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı’ndaki programla kutlandı. Etkinlikler, kentte faaliyet gösteren sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yürüyüş İnönü Caddesi’nde gerçekleştirildi

Kutlama programı kapsamında katılımcılar saat 11.30’da eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 12.00’de ellerinde pankartlarla yürüyüşe geçen gruplar, İnönü Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Güzergahta polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Meydan sloganlarla yankılandı

Cumhuriyet Meydanı’na ulaşan kortej, burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sloganlarla kutladı. Alanı dolduran sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, emek ve dayanışma vurgusu yaptı.

Etkinlikler konuşmalarla sona erdi

Kutlama programı, çeşitli sendika temsilcilerinin konuşmalarıyla sona erdi. Konuşmalarda emekçilerin hak mücadelesine ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.