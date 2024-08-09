Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü Çanakkale genelinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geniş çaplı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesintiler, sabah saatlerinden itibaren başlayarak gün boyu sürecek ve birçok mahalle ile sokak bu durumdan etkilenecek.

Kesintiler gün boyu devam edecek

Planlanan kesintilerin her bölgede farklı saatlerde yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin resmi web sitesi üzerinden güncel duyuruları takip etmeleri öneriliyor. Kesinti saatleri ve etkilenecek bölgelerle ilgili detaylı bilgiye de yine UEDAŞ’ın resmi kaynaklarından ulaşılabileceği ifade edildi.