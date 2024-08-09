İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki trafiği rahatlatmak amacıyla Küçükyalı’ya giriş cebinde düzenleme yapacak. Çalışmalar 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve bir hafta içinde tamamlanacak.

Trafikte konfor ve güvenlik artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu bir ulaşım için şehir genelinde yol ve kavşak düzenlemelerine devam ediyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Marina, Karataş, Güzelyalı ve Sabancı kavşaklarında trafiği hızlandırmak ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla yapılan düzenlemelerin ardından, şimdi de Küçükyalı girişinde düzenleme yapılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Konak yönünden Küçükyalı’ya sola dönmek isteyen araçların kullandığı dönüş cebinin kapasitesini 10 araçtan 23 araca çıkaracak.

Çalışmalar, 10 Ağustos Cumartesi sabahı başlayacak ve bir hafta içinde tamamlanacak. Bu süreçte Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda trafik akışında bir değişiklik olmayacak, ekipler trafiğin olumsuz etkilenmemesi için tüm önlemleri alacak.