Karşıyaka Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sanatla olan bağlarını kuvvetlendirmek için yeni bir adım atıyor. Karşıyaka Belediyesi Orkestra Müdürlüğü tarafından organize edilen halk oyunları kursları, 9 yaş ve üzeri herkesin katılımına açık olacak. Kurs, 30 Eylül'de başlayacak ve çeşitli yaş gruplarına yönelik olarak düzenlenecek.

Kursa kayıtlar başladı

Kurs kayıtları, 26 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında alınacak. İlgi duyan vatandaşlar, 0232 365 69 12 ve 0530 394 95 74 numaralı telefonlarla başvuruda bulunarak kayıt oluşturabilecekler. Kurslar, Bahçelievler Katlı Pazar Yeri’nin üst katında bulunan Karşıyaka Belediyesi Orkestra Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Genç ve yetişkinler: Hafta içi her gün 17.00-21.00 saatleri arasında

Çocuklar (9-14 yaş): Cumartesi günleri saat 10.00-12.00 saatleri arasında

Eğitimler yıl boyunca sürecek ve kursiyerler, yıl sonu gösterisi ile çeşitli organizasyonlarda yer alacaklar. Çocuk kursiyerlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir gösteri hazırlamaları planlanıyor.

“Kültürümüzün vazgeçilmez parçası”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, halk oyunlarının Türk kültürünün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “Halk dansları, toplumumuzun ve kültürümüzün en önemli değerlerinden biridir. Bu vazgeçilmez değeri yaşatmak ve geleceğe taşımak için çeşitli organizasyonlar ve eğitimler düzenliyoruz. Yörelerimizi danslarıyla tanımak isteyen tüm vatandaşlarımızı halk oyunları kursumuza bekliyoruz” dedi.