Çanakkale’de Eylül ayının başında yaz sıcakları etkisini sürdürmeye devam ediyor. 3 Eylül Salı günü şehirde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, termometreler 33 dereceyi gösterecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olması sebebiyle uzmanlar, güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Nem oranı yüksek olacak

Çanakkale’de gün boyu hissedilen nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Bu durum, sıcaklığın daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji uzmanları, güneş ışınlarının etkili olduğu bu günlerde dışarıda vakit geçirenlerin güneş kremi kullanmalarını ve şapka takmalarını öneriyor. Sıcak havanın etkisinin hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Çanakkale'de 3 Eylül 2024 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve 33 derece olacak. Sıcak hava ve güneşli bir gün olacağı için dışarıda vakit geçirirken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var:

Güneş koruması sağlayın

Güneş kremi kullanın: SPF 30 veya daha yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanarak cildinizi zararlı UV ışınlarından koruyun. Güneş kremi sürmeyi unutmamak, özellikle uzun süre dışarıda kalmayı planlıyorsanız önemlidir.

Şapka ve gözlük takın: Geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı güneş gözlükleri, yüz ve gözler için ekstra koruma sağlar.

Hafif ve nefes alan giysiler tercih edin

Pamuk veya keten gibi doğal kumaşlardan yapılmış giysiler giyin. Bu tür kumaşlar teri emer ve vücudun nefes almasına olanak tanır, bu da sıcak günlerde serin kalmanıza yardımcı olur.

Bol su tüketin

Susuz kalmamaya özen gösterin. 33 derece sıcaklıkta, vücudunuz daha fazla su kaybeder. Bu nedenle, yanınızda su şişesi taşıyın ve düzenli olarak su içmeyi ihmal etmeyin.

Fiziksel aktiviteyi planlarken dikkat edin

Günün en sıcak saatlerinde (öğle ve öğleden sonra) yoğun fiziksel aktivitelerden kaçının. Eğer yürüyüş veya açık hava etkinlikleri yapmayı planlıyorsanız, sabah erken saatleri veya akşamüstü saatlerini tercih edin.

Gölgede kalın ve molalar verin

Özellikle açık hava etkinliklerine katılıyorsanız, zaman zaman gölge alanlarda dinlenmeyi ve vücut ısınızı düşürmeyi ihmal etmeyin. Bu, güneş çarpması ve ısı bitkinliği riskini azaltır.

Hafif yemekler tercih edin

Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Hafif, su içeriği yüksek yiyecekler (salatalar, meyveler, sebzeler) tüketmek, hem sindiriminizi kolaylaştırır hem de serin kalmanıza yardımcı olur.

Hava durumunu takip edin

Gün boyu hava durumunu kontrol edin. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, beklenmedik bir yağmur veya rüzgar esintisi durumunda planlarınızı ayarlamanıza yardımcı olabilir.

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