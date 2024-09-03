UNICEF, 2 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün çocuklar ve hamile kadınlar üzerinde şiddetli etkiler yapabileceğini duyurdu. Maymun çiçeği, virüs kaynaklı bulaşıcı bir hastalık olarak bilinirken, özellikle savunmasız gruplar için ciddi tehdit oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: Küresel sağlık tehdidi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 14 Ağustos 2024 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve Afrika'da maymun çiçeği virüsünün yayılmasının artması nedeniyle uluslararası bir halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ, virüsün daha geniş bir alana yayılma potansiyeline dikkat çekerek küresel sağlık topluluğunu uyardı.

Çocuklar ve hamile kadınlar için artan risk

UNICEF, özellikle DRC ve çevresindeki komşu ülkelerde yaşayan çocukların ciddi bir risk altında olduğunu belirtti. Bu bölgelerdeki sağlık altyapısının yetersizliği, hastalığın yayılma hızını artırırken, çocuklar ve hamile kadınlar gibi savunmasız gruplar daha büyük tehlike altında bulunuyor.

UNICEF'in bu uyarısı, uluslararası sağlık kuruluşları ve hükümetler için acil müdahale çağrısı olarak değerlendiriliyor. Virüsün yayılmasını önlemek ve etkilerini hafifletmek için hızlı ve etkili önlemler alınması gerektiği vurgulanıyor.