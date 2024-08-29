Çanakkale'de enerji hizmetlerinde geçici aksamalar yaşanacak. UEDAŞ, 30 Ağustos 2024 tarihinde Merkez ilçesinde gerçekleştireceği planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiler, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek.

Elektrik kesintisinin nedenleri

UEDAŞ,Merkez ilçesinde gerçekleştirilecek olan planlı elektrik kesintilerinin, enerji altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yapılacağını açıkladı. Bu çalışmalar, enerji dağıtım hatlarının bakım ve onarımını içerdiği gibi, eskiyen ekipmanların yenilenmesi ve modernizasyonunu da kapsamaktadır. Kesintilerin, vatandaşların günlük yaşamlarını olumsuz etkilememesi için önceden duyurularak planlandığı belirtildi.

Kesinti saatleri

UEDAŞ’ın duyurusuna göre, elektrik kesintileri şu saatlerde gerçekleştirilecek:

Merkez: 02:00 - 03:00 saatleri arasında

Bu saatler arasında planlanan bakım çalışmaları sırasında elektrik kesintisi yaşanacak, bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri alması önemlidir.

Vatandaşların alması gereken önlemler

Elektrik kesintisi sırasında oluşabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşların alabileceği bazı önlemler şunlardır:

Elektrikli Cihazlar: Elektrik kesintisi öncesinde elektrikli cihazların fişten çekilmesi önerilir. Bu, kesinti sırasında cihazların zarar görmesini engelleyecektir. Yedek Güç Kaynakları: Kesinti sırasında ihtiyacınız olan cihazları çalıştırmak için yedek güç kaynakları veya jeneratörler kullanılabilir. Işık Kaynakları: El feneri veya mum gibi alternatif aydınlatma araçlarının hazır bulundurulması, kesinti sırasında kolaylık sağlar. Su Temini: Su kesintisine karşı yedek su stoğu bulundurmak faydalı olabilir, özellikle elektrikli su pompaları kullananlar için. Ulaşım ve İletişim: Kesinti sırasında ulaşım ve iletişim sorunları yaşanabileceği göz önünde bulundurularak gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Efeler Belediyesi'nden unutulmaz Zafer Bayramı etkinliği

UEDAŞ, planlı elektrik kesintileri ve bakım çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmeye davet etti. Güncellemeler ve duyurular, bu kanallar aracılığıyla anlık olarak paylaşılacaktır.