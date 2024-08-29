Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Efelerli vatandaşlarla birlikte Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen özel bir etkinlikte kutladı. Etkinlik, coşkulu bir atmosferde ve anlam dolu bir programla gerçekleşti.

Destanların Dansı şovuyla tarih ve kültür yolculuğu

Efeler Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Şenliği, sunucu Doğukan Alsay’ın sunumuyla başladı. Şenliğin en dikkat çekici anlarından biri, Türk tarihini ve kültürünü yansıtan ünlü tiyatral gösteri "Destanların Dansı"nın sahnelenmesi oldu. Gösteri, Efeler halkına Türk kültürünün zenginliklerini sunarak geceye damgasını vurdu. Her yaştan vatandaşın ilgiyle izlediği etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Başkan Yetişkin: “Gençlerimiz Cumhuriyetimizin geleceğidir”

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Yetişkin, “Efe yürekli hemşehrilerim ve Cumhuriyetimizin yarınları olan gençlerimiz, böylesine anlamlı bir günde sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Hepimiz birer Cumhuriyet yıldızıyız fakat ışığı ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir. Ne mutlu ki sizlere dünyada çocuklara bayram hediye eden bir Ata’nın evlatlarısınız. Bayramlara sahip çıkmak ve onu coşkuyla kutlamak en çok sizin hakkınız. Bu hakkınıza katkı sağlamak için buradaydık ve hep birlikte zaferimizi kutladık. Bu güzel gecenin organizasyonunda emeği geçen değerli misafirlerimiz Doğukan Alsay ve Destanların Dansı ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” dedi.