UEDAŞ, 5 Eylül 2024 tarihinde Çanakkale'nin çeşitli ilçelerinde, enerji altyapısını güçlendirme amacıyla planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Bu kesintiler, bölgenin enerji dağıtım hatlarının bakımı ve modernizasyonu kapsamında gerçekleştirilecek.

Planlı elektrik kesintilerinin kapsamı

Çanakkale'nin Ayvacık, Bayramiç, Biga, Ezine, Gelibolu ve Merkez ilçelerinde gerçekleştirilecek enerji altyapı çalışmaları, UEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, mevcut dağıtım hatlarının bakım ve yenileme işlemlerini kapsıyor. Bu tür planlı kesintiler, enerji hatlarının modernizasyonu ve güvenilirliği artırma amacı taşıyor.

Kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler

Kesintiler, UEDAŞ’ın belirlediği saat aralıklarında gerçekleştirilecek ve aşağıda belirtilen bölgeleri kapsayacak:

Ayvacık: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Bayramiç: 09:30 - 17:30 saatleri arasında

Biga: 12:00 - 18:00 saatleri arasında

Ezine: 09:30 - 16:00 saatleri arasında

Gelibolu: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Merkez: 03:00 - 15:00 saatleri arasında

Bu saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem arz ediyor. Özellikle hassas cihazların zarar görmemesi için önceden kapatılması, jeneratör ve diğer acil durum ekipmanlarının kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

Alınması gereken önlemler

Elektrik kesintilerinden etkilenmemek ve günlük yaşamın aksamaması için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

Elektrikli Cihazların Korunması: Hassas cihazlarınızı kesintiden önce kapatın veya prizden çekin.

Jeneratör Kullanımı: Eğer bir jeneratörünüz varsa, çalışır durumda olduğundan emin olun ve yakıt durumunu kontrol edin.

Yedek Güç Kaynağı: Mobil cihazlar ve diğer önemli ekipmanlar için yedek güç kaynakları hazırlayın.

Erzak ve Su Stoğu: Kesintiler sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz su ve erzakları önceden hazırlayın.

UEDAŞ, vatandaşların yaşanacak kesintilerle ilgili bilgilendirildiğini ve çalışmaların tamamlanmasının ardından enerji hizmetinin normal seyrine döneceğini belirtti. Elektrik kesintisi sırasında meydana gelebilecek herhangi bir sorun için UEDAŞ’ın çağrı merkezi üzerinden destek alınabileceği de ifade edildi.