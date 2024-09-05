UEDAŞ, 6 Eylül 2024'te Çanakkale'nin Ayvacık, Bayramiç, Biga, Eceabat, Ezine, Gelibolu ve Merkez ilçelerinde, enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla planlı elektrik kesintilerinin yapılacağını açıkladı. Kesintiler, enerji hatlarının bakım ve yenileme çalışmalarını kapsıyor.

Planlı elektrik kesintisinin kapsamı

UEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül 2024 tarihinde Çanakkale'nin Ayvacık, Bayramiç, Biga, Eceabat, Ezine, Gelibolu ve Merkez ilçelerinde eş zamanlı olarak enerji altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Bu kesintiler, mevcut dağıtım hatlarının bakım ve modernizasyonu amacıyla yapılacak olup, bölgedeki enerji altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedefliyor.

Kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler

Her ilçede farklı saatlerde gerçekleşecek olan kesintiler, UEDAŞ tarafından şu şekilde duyuruldu:

Ayvacık: 09:00 - 15:00

Bayramiç: 09:30 - 17:00 saatleri arasında

Biga: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Eceabat: 10:00 - 15:00 saatleri arasında

Ezine: 10:00 - 16:00 saatleri arasında

Gelibolu: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Merkez: 09:00 - 16:00 saatleri arasında

Vatandaşların, bu kesinti saatlerini göz önünde bulundurarak günlük işlerini planlamaları ve elektrik kesintilerinden en az düzeyde etkilenmeleri için gerekli önlemleri almaları öneriliyor. Ayrıca, kesinti saatlerinde değişiklik olabileceğinden UEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.

Enerji altyapı çalışmalarının amacı

UEDAŞ, bu planlı elektrik kesintilerinin temel amacının, Çanakkale'deki enerji dağıtım hatlarının bakım ve onarımı olduğunu belirtti. Eskiyen ekipmanların yenilenmesi ve hatların modernize edilmesiyle, bölgedeki elektrik dağıtım hizmetlerinin kalitesi ve güvenilirliği artırılacak. Uzun vadede, bu çalışmalar elektrik kesintisi risklerini azaltarak daha sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Vatandaşlar için öneriler

Kesintiler sırasında elektronik cihazların zarar görmemesi için vatandaşların prizlerini kapalı tutmaları ve kesinti sırasında şarjlı cihazları kullanıma hazır hale getirmeleri öneriliyor. Özellikle sağlık ekipmanlarına bağımlı olan bireylerin, UEDAŞ’a başvurarak özel düzenlemeler hakkında bilgi almaları önemli. Ayrıca, işletmelerin ve ev halkının günlük işlerini elektrik kesintilerine göre planlayarak, kesintiden en az düzeyde etkilenmeleri sağlanmalı.

UEDAŞ’ın planlı kesintiler ve çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak ve güncellemeleri takip etmek isteyenler için resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları düzenli olarak kontrol edilmelidir.