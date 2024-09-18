Çanakkale’de 600 Bin Tl Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi!

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen başarılı bir operasyonda, piyasa değeri 600 bin lira olan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonun detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve çevresindeki bölgelerde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Operasyon sırasında yakalanan Ö.Y. isimli şüpheliden, 149,36 gram taş uyuşturucu ile 0,85 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Yapılan işlemler sonucunda, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından tutuklanan Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.