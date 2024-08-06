Çanakkale genelinde 7 Ağustos 2024 tarihinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler birçok mahalle ve sokağı kapsayacak.
Kesinti detayları ve etkilenecek bölgeler
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, aşağıdaki bölgelerde belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir:
Merkez Mahalleleri
- Barbaros Mahallesi
- İsmetpaşa Mahallesi
- Cevatpaşa Mahallesi
Diğer İlçeler
- Kepez Beldesi
- Lapseki İlçesi
- Ezine İlçesi
Kesinti saatleri
Kesintiler, sabah saatlerinden başlayarak gün boyu devam edecektir. Belirli bölgelerde kesinti saatleri değişiklik gösterebileceğinden, vatandaşların Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi web sitesi ve duyurularını takip etmeleri önerilmektedir.
Kaynak: HABER MERKEZİ