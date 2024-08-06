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Kesintiler, sabah saatlerinden başlayarak gün boyu devam edecektir. Belirli bölgelerde kesinti saatleri değişiklik gösterebileceğinden, vatandaşların Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin resmi web sitesi ve duyurularını takip etmeleri önerilmektedir.

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Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından planlanan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, aşağıdaki bölgelerde belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir:

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