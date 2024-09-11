Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Şapköy Köyü'nde 3. Geleneksel Antep Fıstığı Hasat Şenliği düzenlendi. Bölgedeki üreticilerin bir araya geldiği etkinlikte, verimli bir hasat sezonu kutlanırken, yeni açılan Antep Fıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi de büyük ilgi gördü.

Antep fıstığı üretiminde büyük gelişim

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ve birçok yetkilinin katıldığı etkinlik, üreticilerin büyük emeklerle elde ettiği hasatla başladı. Vali Toraman, bu yıl 7 bin menengiç ağacına 21 bin göz aşılaması yapıldığını belirterek, bölgenin antep fıstığı üretim kapasitesinin hızla arttığını vurguladı.

Yerel üreticilere değer katan tesis

Yeni açılan Antep Fıstığı İşleme ve Paketleme Tesisi'nin önemine değinen Vali Toraman, bu tesisin yerel ekonomiyi canlandırarak, üreticilere büyük bir destek sağladığını ifade etti. Projeye Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi’nin sağladığı finansal desteğin önemine dikkat çeken Toraman, bölgenin tarımsal potansiyelinin bu tür yatırımlarla daha da artacağını belirtti.

"Tarımsal üretim sabır ve özveri gerektirir"

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ise etkinlikte yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin zorlu ve özveri gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı. Türkarslan, menengiç ağaçlarının aşılanmasıyla başlayan antep fıstığı tarımının bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunu belirterek, "Bu tesis, sadece bölgesel kalkınmayı değil, aynı zamanda ülkemizin tarım sektörünü de güçlendirecektir" dedi.

Konuşmaların ardından, antep fıstığının bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri vurgulandı ve yeni tesisin bölgeye kattığı değer tartışıldı. Etkinlik, yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle sona ererken, katılımcılar hem ürünlerini kutladı hem de keyifli anlar yaşadı.