Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki olay, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Şafak Yıldız (57) isimli şahıs, sahil bölgesindeki falezlerde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağıya düştü. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Botla kurtarıldı

Karadan müdahale edilemeyen Yıldız için Ezine Belediyesi’ne ait acil yardım botu ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şafak Yıldız, botla Yeniköy Limanı’na taşındı. Burada bekleyen ambulansa alınan Yıldız, Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.