Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi’nde, Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirirken, dört kişi yaralandı. Kaza, Manisa’dan Turgutlu istikametine seyir eden A.E. yönetimindeki otomobilin, E.B. idaresindeki araca çarpması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle E.B.’nin kullandığı araç hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kazada, araç sürücüleri A.E. ve E.B. ile birlikte, E.B.’nin aracında bulunan C.Y.B., Ç.A.G. ve N.B. yaralandı. Yaralılar, acil servis ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı. Ancak N.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, yol güvenliğini sağladı ve trafiğin akışını yeniden düzenledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.