Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri Gestaş tarafından iptal edildi.

Poyraz fırtınası ulaşımı olumsuz etkiledi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle sefer iptallerini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında tarifede yer alan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Gestaş’tan resmî açıklama

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir."