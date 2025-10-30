Çanakkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerden konserlere, fener alayından dans gösterilerine uzanan etkinliklerle kutlandı. Kentin dört bir yanında binlerce vatandaş, Cumhuriyet’in 102’nci yıl gururunu hep birlikte yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çanakkale'de de tören ve etkinliklerle coşku ve gururla kutlandı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak, 28 Ekim Salı günü Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan başta olmak üzere kent protokolü, kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Emre Fel ile bayram coşkusu

Kutlamalar kapsamında Çanakkale Belediyesi’nin düzenlediği Emre Fel konseri de büyük ilgi gördü. Özgürlük Parkı'nda 28 Ekim Salı günü düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Emre Fel'e, Başkan Erkek de Çanakkale seramiği hediye etti. Başkan Erkek, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak bayram coşkusunu Çanakkalelilerle paylaşan sanatçı Emre Fel'e teşekkürlerini iletti.

Kordonda resmi geçit töreni düzenlendi

29 Ekim Çarşamba günü Valilik makamında tebriklerin kabulüyle ile başlayan törenler, kordonda resmi geçit töreni ile devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı gösterisi, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle program sona erdi.

Cumhuriyet’in 102’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genç Çanakkale ana yükleniciliğinde, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Barosu iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Balosu da büyük ilgi gördü. 100. Yıl Meydanı'nda gerçekleştirilen baloya Başkan Erkek de katılarak davetlilerle bir araya geldi.

Karina'da renkli etkinlikler

Çanakkale Belediyesi Karina Deniz Kültürü Merkezi, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, ÇOMÜ Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (ÇASEM) ile ÇOMÜ El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle düzenlenen atölye ve sergi etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Karina Deniz Kültürü Merkezi'nde etkinlikleri ziyaret eden Başkan Erkek, katılımcılarla bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Fener alayında büyük coşku

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen fener alayı ise bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Yürüyüşe, Vali Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Başkan Erkek başta olmak üzere, kent protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde meşaleler, bayraklar ve pankartlar ile birlikte büyük bir coşkuyla marşlar söyleyerek fener alayı yürüyüşünü gerçekleştirdi.

“Destanların Dansı” alkış aldı

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin kapanışı ise 100. Yıl Meydanı'nda düzenlenen “Destanların Dansı” gösterisi ile yapıldı. Fener alayı sonrasında düzenlenen gösteriye çok sayıda vatandaş katılırken dans performansı büyük alkış aldı.