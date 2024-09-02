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Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kazanın hemen ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, iş makineleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökhan G., ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 sağlık personelinin ilk müdahalesi sonrasında Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çanakkale’nin Çan ilçesi Çan-Çanakkale çevre yolu üzerinde bulunan Tepeköy Kavşağı'nda, Ekrem E. idaresindeki kamyon ile Gökhan G.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza, saat 15.30 sıralarında gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Gökhan Güven, kamyonun altında sıkışarak ağır yaralandı.

Çan ilçesinde Tepeköy Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kamyon ile motosiklet in çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, sıkışan sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.

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