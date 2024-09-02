Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesinde hizmet veren Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi, 445 çocuğa ulaştı ve bugüne kadar 3061 oyuncağı ödünç verdi. Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yer alan Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi, çocuklar için fırsat eşitliği sağlamak ve eğitim olanakları sunmak amacıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Çocuklar için eşit oyun ve eğitim fırsatları

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içinde faaliyet gösteren Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi, çocukların oyuncaklara erişimini kolaylaştırarak kütüphane sorumluluğu edinmelerini sağlıyor. Merkezde, oyuncakların belirli bir süreliğine ödünç alınıp geri verilebileceği kütüphane alanı, eğitim ve etkinliklerin yapıldığı alanlar, çocuk ve ergenler için psikolojik danışmanlık ve oyun terapisi alanları bulunuyor. Ayrıca, ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak bağışları da kabul ediliyor.

Atölyeler ve eğitimlerle dolup taşan bir merkez

Açıldığı günden bu yana büyük bir ilgi gören Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi, 445 çocuğun kayıtlı olduğu bir yer haline geldi ve bugüne kadar toplamda 3061 oyuncak ödünç verildi. Merkezde, ailelerin de katılım gösterdiği 93 atölye çalışması düzenlendi ve bu etkinliklere 1357 kişi katıldı. Ayrıca, 733 katılımcı ile 63 eğitim gerçekleştirilerek çocukların ve ailelerin bilinçlenmesine katkı sağlandı.

Okula uyum için yaratıcı drama atölyesi

Okullar açılmadan önce, 1. sınıfa başlayacak olan çocuklar için "Yaratıcı Drama ile Okula Uyum" atölyesi düzenlendi. Bu atölye, çocukların okula uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla farkındalık eğitimleri ile desteklendi. Okulların açılmasıyla birlikte, Yaratıcı Drama Atölyesi ve Anne-Çocuk Atölye çalışmaları hız kesmeden devam edecek, çocukların eğitim süreçlerine katkı sunmayı sürdürecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu öncü projesi, çocukların hem eğitim hem de oyun alanında eşit fırsatlara sahip olmalarına olanak tanırken, ebeveynlerin de çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlıyor. Bu girişim, geleceğin bireylerinin yetişmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.