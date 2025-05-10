Çanakkale-Ezine kara yolunda yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Valilik ve Adalet Bakanlığı, kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Kaza anı ve detayları

Kaza, 11 Mayıs 2025 günü saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinin ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıktı. Otobüs ve kamyon büyük hasar alırken, kazaya karışan otomobil hurdaya döndü. Olay yerindeki ilk tespitlere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Valilikten açıklama

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs 2025 saat 12.45 civarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinin ilerisinde meydana gelen kazada otobüs, kamyon ve otomobil çarpışmıştır. İlk belirlemelere göre 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kazayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını ve iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."