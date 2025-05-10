HABER EKSPRES- İzmir Karaburun'daki GES projesine bakanlıktan ÇED olumlu kararı çıktı. Halkın itirazına rağmen proje onay aldı, çevresel etkiler endişe yaratıyor.

Karaburun'daki GES projesine bakanlıktan ÇED onayı geldi

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İzmir'in Karaburun ilçesinde yapılması planlanan Karaburun DGES ve Elektrik Depolama Tesisi projesi için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı verdiğini kamuoyuna duyurdu.

Proje özel koruma bölgesinde yer alıyor

Proje, Küçükbahçe Mahallesi Çullubağ Mevkii sınırları içerisinde, 24,46 hektarlık bir alanı kapsıyor. Bölge halkı projeye itiraz etmiş, Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatif tarafından bu alanın "Özel Çevre Koruma Bölgesi" içinde yer aldığı gerekçesiyle başvuruda bulunulmuştu.

Çevresel etkilere dair uyarılar raporlara girdi

Projenin ÇED raporunda şu çevresel etkilere dikkat çekildi:

Bitki örtüsünün sıyrılacağı ve yüzey hafriyatı yapılacağı

Temel atma, kazık çakma gibi işlemlerin habitatı etkileyeceği

Projenin kuşlar, sürüngenler ve böcekler üzerinde olumsuz etki yaratabileceği

Güneş panellerinin ışık yansıması ve termal etkiler yoluyla ekolojik yapıya zarar verebileceği

Bakanlık resmi açıklama yaptı

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı verilmiştir."

Projenin devamı için ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve mevzuatlara uygun hareket edilmesi şart koşuldu.

Bakanlığın karar ilanı şu şekilde ;

İZMİR ili KARABURUN, ilcesi KÜÇÜKBAHÇE MAHALLESİ, ÇULLUBAĞ MEVKİİ, 518 ADA, 100, 101 VE 102 PARSELLER, (24,46 HA) sınırları içerisinde, NANO YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan KARABURUN DGES (24 MWm /16 MWe- 24,46 ha) VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSİ (16MWe/16MWh) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; İZMİR Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.