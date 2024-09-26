Çanakkale’de alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı ve kesici aletli kavga, kentin merkezini adeta savaş alanına çevirdi. Cevatpaşa Mahallesi’nde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği yakınında yaşanan olayda, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde ele geçirilen 2 tabancaya da el konuldu.

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 15.40 sularında Cevatpaşa Mahallesi’nde başladı. Husumetli oldukları bilinen iki grup, sokak ortasında önce tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte gruplar, yanlarında getirdikleri silah ve kesici aletlerle birbirlerine saldırdı. Anafartalar Polis Merkezi Amirliği’nin önüne kadar taşınan çatışma sırasında, çevrede büyük panik yaşandı. Çatışma sonucu 3 kişi ateşli silahlarla, 3 kişi ise kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi çatışmanın yaşandığı noktada gerçekleştirdi. Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği’ne çıkan tüm sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı. Çatışmaya karışan grupların çevredeki binalara ve iş yerlerine zarar vermemesi için polis ekipleri güvenlik çemberini genişletti. Olayın hemen ardından bölgedeki vatandaşlar hızla tahliye edilirken, çevredeki dükkanlar kısa süreliğine kapandı.

11 şüpheli gözaltında

Çıkan olayın ardından güvenlik güçleri, olaya karıştığı tespit edilen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden ikisinin çatışmada silah kullandığı belirlenirken, diğer şüphelilerin de kavgaya karıştığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ele geçirildi. Silahlara balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu.