Türk futbolunun önemli isimlerinden Coşkun Süer, bugün vefat etti. 16 Aralık 1943 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Süer, MKE Ankaragücü ile olan yakınlığı ve Ege Bölgesi ekiplerinde geçirdiği teknik direktörlük kariyeriyle tanınıyordu.

Türk futboluna iz bırakan isim

Coşkun Süer, futbolculuk kariyerine Zonguldak Kömürspor’da başladı ve ardından Altay, Göztepe, İzmirspor gibi önemli kulüplerde antrenörlük yaptı. Süer, özellikle Ege Bölgesi takımlarında teknik direktörlük yaparak, futbol dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. MKE Ankaragücü'ne olan bağlılığıyla da dikkat çeken Süer, Türk futboluna olan katkılarıyla anılacaktır.

Yoğun bakımda hayatını kaybetti

Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Süer, hastanede yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Bugün hayatını kaybettiği haberi, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Hayatı boyunca futbol için yaptığı çalışmalar, antrenörlük dönemi ve genç oyunculara verdiği destekle hatırlanacak.