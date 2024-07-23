Kale Grubu, 67. kuruluş yıldönümünü ve Seramik Bayramı’nı 26-27 Temmuz tarihlerinde Çan ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlayacak. İki gün sürecek etkinliklerde spor müsabakaları, ödül törenleri ve konserler yer alacak. Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, “Her yıl 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Seramik Bayramı etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” diye aktardı.

Kale Grubu’nun gurur günü

Etkinlikler kapsamında 5., 10., 15., 20. ve 25. yılını dolduran personele kıdem ödülleri takdim edilecek. Ayrıca Mevlid-i Şerif programının ardından sünnet çocuklarına hediyeler dağıtılacak. Akşam saat 22.30’da ise büyük bir konser düzenlenecek.

Yatırımların temeli atılacak

Kale Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. (h.c.) İbrahim Bodur’un anılacağı resmi tören, 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Törende 30., 35., 40. ve 45. yılını dolduran çalışanlar ödüllendirilecek. Açılış konuşmalarının ardından yatırımların temel atma törenleri düzenlenecek.

Bayi kıdem ödüllerinin takdim edilmesinin ardından Slab Fabrikası 2. Hat Temel Atma Töreni ve Kalesinterflex Fabrikası Tevsi Temel Atma Töreni gerçekleştirilecek. Bu yatırımlar, Kale Grubu’nun büyüme hedeflerine katkı sağlayacak önemli adımlar arasında yer alıyor.