Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde trajik bir motosiklet kazası meydana geldi. Berkin Akgün (22) yönetimindeki motosiklet, Özgürlük Parkı'ndan Şehitler Camisi yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir direğe çarptı. Kaza anında motosiklette bulunan Dünya Süren (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı

Kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dünya Süren’in cansız bedenini hastane morguna kaldırırken, ağır yaralanan sürücü Berkin Akgün, sağlık görevlileri tarafından çevredeki bir hastaneye sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Akgün de kurtarılamadı.