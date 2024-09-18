Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Türk Kızılay Muğla Kan Bağışçısı Kazanım Birimi tarafından ilkokul ve ortaokul yöneticilerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantı, Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi’nde, birim sorumlusu Utku Bora'nın sunumuyla gerçekleşti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan’ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, "Okulumda Kanpanya Var" projesi tanıtılarak kan bağışının önemi, kan ve kan ürünleri temini üzerine detaylı bilgiler aktarıldı.

“Okulumda Kanpanya Var” projesi ile kan bağışı artıyor

Toplantıda, okullarda düzenlenen kan bağışı kampanyalarının, gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırması ve toplumda daha fazla bağışçı kazanılması açısından önemine değinildi. Ayrıca, kan bağışının yaşam kurtaran etkileri ve düzenli bağış yapmanın önemi vurgulandı.