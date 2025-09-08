Çanakkale Merkez Çınarlı köyünde çıkan orman yangını nedeniyle Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangının çıkışı ve büyümesi

Yangın, Çınarlı köyünde saat 13.00 sıralarında başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale çalışmaları

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

Okulların tahliyesi

Yangının okullara yakın bölgede başlaması nedeniyle Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve personeli güvenlik amacıyla tahliye edildi.