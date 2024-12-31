Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde park halindeki bir kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Edremit Caddesi üzerinde meydana geldi.
Direksiyon hakimiyeti kaybolan sürücü hastaneye kaldırıldı
Mesut Ünal’ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyonete çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirerek, sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Yaralanan sürücü Ünal, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA