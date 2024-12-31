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Mesut Ünal’ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyonete çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirerek, sağlık ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Yaralanan sürücü Ünal, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale ’nin Ayvacık ilçesinde park halindeki bir kamyonet e arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza , Edremit Caddesi üzerinde meydana geldi.

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