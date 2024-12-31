Torbalı’da taşeron firmaya bağlı olarak parke ve yol yapımında çalışan bir grup işçi, maaşlarını alamadıkları için Torbalı Belediyesi önünde toplanarak eylem başlattı. İşçilerden ikisi belediye binasının çatısına çıkarak protestoya katıldı. Çevrede endişe yaratan bu durum üzerine polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Belediye Başkanı Övünç Demir’in devreye girmesiyle sorun kısa sürede çözüldü.

Başkan Demir müdahale etti

İşçilerin mağduriyetini duyan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, devreye girerek işçilerin taleplerini dinledi. Başkan Demir, işçi temsilcisini makamında ağırlayarak süreci şeffaf bir şekilde anlattı. Sorunu kısa sürede çözüme kavuşturan Başkan Demir’in müdahalesi ile işçiler eylemlerine son verdi.

Firma yetkilisinden teşekkür

Parke-yol yapım işini üstlenen firma yetkilisi ise yaptığı açıklamada, "İhaleyi biz kazandık fakat bizim de alt taşeronumuz var. İletişim kopukluğu nedeniyle bu eylem gerçekleşti. Belediye Başkanımız Övünç Demir’e sağduyulu yaklaşımı ve sorunu çözdüğü için teşekkür ederiz" dedi.